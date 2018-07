Opnieuw hondenwandeling 11 juli 2018

Vorig jaar moest de hondenwandeling afgelast worden omwille van slecht weer. Hopelijk wordt het dit jaar op 15 augustus droger en kan dit evenement opnieuw plaatsvinden in het provinciaal domein Het Vinne, Ossenwegstraat 70. Er is keuze uit twee bewegwijzerde wandelingen van 5 en 10 kilometer en voor de eerste 350 ingeschreven honden is er een goodiebag. Ook de hondenzegening ontbreekt niet. Inschrijven kan van 13 tot 15.30 euro en kost 3 euro per hond. Op het domein staan er tal van standjes en worden er workshops gehouden. (VDT)