Opening vernieuwd fietsnetwerk in het Hageland 08 juni 2018

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde de nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant. Die komt er naar aanleiding van een grondige vernieuwing van het fietsnetwerk in het Hageland en Leuven. "Vanaf januari zijn 900 van de 2.000 kilometer fietsnetwerk in het Hageland en Leuven voorzien van nieuwe bewegwijzeringsborden", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. "Deze operatie, waarbij 8.000 nieuwe borden geplaatst werden, nadert nu zijn voltooiing met de plaatsing van de laatste borden in Leuven. In een volgende stap worden in alle gemeenten de overzichtsborden van het fietsnetwerk vervangen en voorzien van een nieuwe kaart." De nieuwe fietskaart is te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. Fietstochten op het netwerk kunnen ook online gepland worden via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietsrouteplanner. (VDT)