Opbrengst tickets Ambiance Parade gaat deels naar Myrthe 22 maart 2018

Myrthe Vanderwee uit Sint-Truiden moet op amper driejarige leeftijd vechten tegen leukemie. Haar verhaal zorgt voor heel wat steun van buitenaf. Zo werd Team Myrthe in het leven geroepen, dat op 25 maart een benefiet organiseert in Brustem. Op 14 april volgt een Ridderdag op het domein Elzenhof in Aarschot ten voordele van Myrthe, een organisatie van de Orde van de Hagelanders. En ook evenementenorganisatie Ambiance in Zoutleeuw zet een steunactie op. Van alle tickets voor de Ambiance Parade met FeSteyn, Bart Kaëll en de Romeo's, in Zoutleeuw op 11 mei, die online besteld worden via stefanruyloft@hotmail.com, gaat er respectievelijk 5 euro per staanplaats en 10 euro per zitplaats naar 'Team Myrthe'. De actie is geldig tot en met 25 maart. (VDT)