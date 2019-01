Ook na eindejaar blijft het afsteken van vuurwerk ter discussie vdt

07 januari 2019

12u09 0

De voorbije week werd er meermaals vuurwerk afgeschoten in Zoutleeuw. Dat gebeurde onder meer oud op nieuw, tussen middernacht en 1 uur, aan de Leenhaagstraat, Jodenstraat, Dennebosstraat en Linterseweg. En op 3 januari herhaalde dit scenario zich rond 21.30 uur, getuigt buurtbewoner en N-VA raadslid Lode Everaerts. “Ik vraag me toch af of er voor al dit vuurwerk een vergunning werd afgeleverd. Ik heb 3 januari ook gebeld naar de politie, maar die kon geen patrouille sturen. Misschien wordt het toch wel eens tijd voor actie en verbalisatie op dit vlak.”

“Omwille van veiligheid en dierenwelzijn wordt het afsteken van vuurwerk in onze gemeente bijna nooit toegestaan”, reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “De burgers werden hiervan in aanloop naar de eindejaarsfeesten op de hoogte gesteld via verschillende kanalen en we blijven dit maximaal communiceren. Jammer genoeg bereiken we niet iedereen en houdt niet iedereen zich aan de regels.Wij proberen via politie te controleren en sanctioneren maar hun werk en inzet wordt vaak bepaalt door de situatie van het moment zelf. Te vaak en helaas moeten zij ingezet worden bij intrafamiliaal geweld, drank-en drugscontrole en verkeersongevallen, waardoor we helaas niet alles kunnen controleren. Maar dat ontslaat burger niet van zijn plicht om zich aan de regels te houden.”