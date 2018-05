Oliespoor in het centrum van Zoutleeuw 19 mei 2018

02u29 0

Op verschillende plaatsen in het centrum van Zoutleeuw werd de laatste dagen, tijdens het reinigen van de rioolkolken, olie gelekt door een vrachtwagen van de firma Longin in onderaanneming van Infrax. Alle instanties zijn op de hoogte van deze verontreiniging. De brandweer heeft al een aantal sporen verwijderd en op dit ogenblik is de firma Longin ook gestart met opkuisen.





Wie nog vervuiling op het wegdek vaststelt, mag het adres en eventueel een foto doorgeven aan de milieudienst via mail naar milieu@zoutleeuw.be. Alle meldingen worden gebundeld bezorgd aan de brandweer. (VDT)