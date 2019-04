Noord-Zuid verhaal met klimaatbril Christian Hennuy

05 april 2019

In het Sint-Tarcisiusinstituut in Zoutleeuw werd een programma uitgewerkt in kader van Noord-Zuid-sponsordag. De dag startte met het klimaatbetoog van Nic Bathazar, en daarna waren er gesprekken met vele sprekers recht uit het veld, boeren en niet-boeren. Ze wilden hierbij de jongeren tot nadenken aanzetten, over ‘voedsel op ons bord’.

Dit jaar ging het dus o.a. over alternatieve voedingssystemen. Jarno Vandepoel van de boerderij De Vaerendriesch uit Hoeleden kwam met de leerlingen spreken. “Wij hebben wit-blauw dubbel-doe koeien en we verkopen melk en vlees in onze boerderij, de korte keten dus. We doen wat best is voor dieren en consumenten. We voederen de dieren nog met gras en maïs, maar we gaan volledig op gras overschakelen”, aldus Jarno. Alle leerlingen van de verschillende graden van de school namen deel, want er was ook een vastenvoettocht aan gekoppeld. En in Zoutleeuw voert die steevast naar het Vinne. “Onze leerlingen zamelden geld in via sponsoring voor Broederlijk Delen, Rikolto, voormalig Vredeseilanden genoemd, en een project in Gambia. Ze opteerden voor een gezonde picknick in het Vinne waar er ook kleine workshops plaats vonden, o.a. het maken van borden met klimaatslogans”, aldus Annick Declercq van het oudercomité. Jan Schoukens was de leerkracht die de organisatie leidde.