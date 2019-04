Nocturnewandeling tussen de bloesems vdt

10 april 2019

Zaterdag 13 april kan je terecht op het fruitbedrijf Healthy fruit van de familie Drillieux aan de Vinnestraat 45 c in Halle-Booienhoven voor een nocturnewandeling van ongeveer 4,5 kilometer door de bloesems met licht- en vuuranimatie door Circus De Sven. Een gids geeft uitleg in de appel-, peren- en kersenplantage. Vrij vertrek is mogelijk vanaf 20.30 uur. Deelname is gratis. Meer informatie kan je verkrijgen via www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems.