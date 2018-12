Nieuwe voorstelling Koekeloere vdt

14 december 2018

Het Koekeloereseizoen heeft ook in 2018-2019 weer heel wat moois in petto voor kinderen van alle leeftijden. Er staan voorstellingen op het programma over gekke oma’s, verliefde egels en mollen, jongetjes met drie goudvissen en hamsters die op reis gaan... Er zit zeker iets bij dat je zal aanspreken, dus kom eens ‘koekeloeren’ naar cultuur in de Passant. Op zondag 20 januari kunnen kinderen vanaf 5 jaar naar de fantasierijke voorstelling ‘Slaapwel Frank’ komen kijken. Meer info vind je op www.zoutleeuw.be. De cultuurdienst is te bereiken op het nummer 011/94.90.51.