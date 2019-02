Nieuwe voorstelling Koekeloere vdt

14 februari 2019

11u35 0

Het Koekeloereseizoen heeft ook in 2018-2019 weer heel wat moois in petto voor kinderen van alle leeftijden. Er staan voorstellingen op het programma over gekke oma’s, verliefde egels en mollen, jongetjes met drie goudvissen en hamsters die op reis gaan. Op zondag 17 februari om 16 uur kunnen kinderen vanaf 3 jaar naar de mooie voorstelling ‘Stekeblind’ van 4Hoog komen kijken in GC De Passant. Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via de webshop via www.zoutleeuw.be.