Nieuwe voordeur voor bib 16 juni 2018

Sinds deze week heeft de bibliotheek van Zoutleeuw een nieuwe ingang. Deze wordt officieel in gebruik genomen op zaterdag 23 juni. "Dan starten we immers met het systeem van zelfuitleen en dat moet gevierd worden met allerlei festiviteiten", klinkt het enthousiast. Iedereen is van harte welkom tussen 10 en 13 uur. (VDT)