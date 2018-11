Nieuwe sportkooi wordt op 6 december ingehuldigd vdt

22 november 2018

Op initiatief van schepen van Sport Viki Tweepenninckx (Open Vld) werd een multisportterrein geplaatst in het stadspark van Zoutleeuw. “In de stalen sportkooi is een ondergrond in kunstgras voorzien wat de mogelijkheid biedt om allerlei sporten uit te oefenen, waaronder voetbal, volleybal en basketbal. Een afneembaar volleybalnet zorgt ervoor dat er volleybal kan gespeeld worden. De bedoeling van het terrein is kinderen op vrije basis recreatief te laten sporten in een groene omgeving.” Extra aandacht werd besteed aan vandalismebestendigheid, duurzaamheid en de interactie met de parkomgeving. Een camera zal het multisportterrein, met een kostenplaatje van 39.986 euro, beveiligen. Op 6 december volgt een officiële inhuldiging. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur.