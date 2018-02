Nieuwe Spar buurtwinkel levert ook aan huis 28 februari 2018

02u26 0 Zoutleeuw Budingen krijgt er vanaf 1 maart haar eigen Spar Express bij. Die komt op de plaats van een de vroegere horecazaak in de Terweidestraat. Zaakvoerder Joachim (31) gaat ook meteen van start met levering aan huis.

Joachim baatte al enkele jaren een Spar uit samen met zijn tante en nonkel in Nieuwerkerken (Limburg), maar besloot op zichzelf te starten. "We hebben heel wat werk gehad in het pand", vertelt Joachim. "De toog moest uitgebroken worden, net als een tussenmuur en het gebouw was ook wel toe aan vernieuwing. Zo hebben we een nieuwe vloer geplaatst en een nieuw plafond gestoken."





Vanaf 1 maart gaat de winkel open. "Ik verwacht dat de inwoners hier heel blij zullen zijn, want verder zijn er weinig winkels in het dorp. We bieden hen graag een uitgebreid aanbod aan verse voeding en drank aan. We bakken zelf ook verse broodjes af en hebben we een mooi gamma aan non-food in huis."





Joachim start meteen ook met levering aan huis. "Het is heel eenvoudig. De mensen kunnen hun bestelling telefonisch of via mail naar sparbudingen@telenet.be doorgeven en wij bezorgen alles aan huis in een straal van enkele kilometers rond de winkel." (VDT)