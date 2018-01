Nieuwe restauratiefase binnenkort van start voor Sint-Leonarduskerk 02u57 0 Zoutleeuw De zesde restauratiefase van de Sint-Leonarduskerk gaat op 5 februari van start.

Het gaat hoofdzakelijk om de verdere behandeling van de stabiliteitsproblemen en het herstel van de gewelven in de middenbeuk. Deze werken zullen een kleine twee jaar in beslag nemen, zodat de kerk vermoedelijk eind 2019 of begin 2020 opnieuw voor de eredienst beschikbaar zal zijn.





"Tijdens de werken zal de kerk, weliswaar in beperkte mate, namelijk de kooromgang en de schatkamer, toegankelijk blijven voor groepen en individuele toeristen. De beelden van de kooromgang zullen worden aangevuld met een aantal kunstwerken uit de niet toegankelijke zijbeuken en het transept zodat het kunstaanbod voor de bezoekers alleszins de moeite waard blijft", klinkt het bij de toeristische dienst.





Van 1 april tot 30 september kan je tijdens week elke dag, behalve maandag, een bezoek brengen, van 14 tot 17 uur.





Wie in groep wil langskomen, neemt best contact op met de toeristische dienst om een afspraak te maken. (VDT)





