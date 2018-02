Nieuwe bouwaanvraag voor De Dry Croonen 13 februari 2018

02u57 0 Zoutleeuw De nieuwe bouwaanvraag voor De Dry Coonen op de Grote Markt wordt nog deze maand ingediend. Het stadsbestuur hoopt dat er nu eindelijk schot komt in dit dossier.

In 2009 kondigde projectontwikkelaar Mezza-Projects de plannen aan om in het herenhuis van dokter Roggen 23 appartementen, twee eengezinswoningen en twee horecazaken of handelspanden in het historische centrum van Zoutleeuw te bouwen. Het project kreeg de naam De Dry Croonen mee. Het duurde tot 2014 vooraleer de eerste fase afgerond kon worden. Het herenhuis werd ontmanteld, met behoud van de historische voorgevel, om plaats te maken voor een horecazaak en een kapsalon. Vandaag staat het pand er nog steeds ontmanteld bij.





Nieuwe bouwaanvraag

"De afgelopen maanden hebben schepen Gaston Pulinckx en ikzelf nauw contact gehad met de projectontwikkelaar en de architect", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "De laatste hindernissen zouden weggewerkt zijn en een nieuwe bouwaanvraag zou deze maand ingediend worden. Zowel de architect als de projectontwikkelaar hebben ons verzekerd dat we nu in laatste rechte lijn zitten. We blijven gezond kritisch en volgen het zeer intensief op om ervoor te zorgen dat die aanvraag zo snel mogelijk binnen komt. Ondertussen herinnert de gevel mij er iedere dag aan dat er soms een enorme kloof gaapt tussen droom en realiteit." (VDT)