N-VA weer op pad om zwerfvuil te rapen. vdt

02 december 2018

07u54

N-VA Zoutleeuw hield gisteren een zwerfvuilactie. Dat doet de partij op geregelde tijdstippen, waarbij telkens een ander gebied wordt geruimd. Dit keer waren de Leeuwerweg, de Bosstraat, de Steenweg en de Oude Kassei aan de beurt. “De buit was helaas weer groot”, zegt klinkt het bij het opruimteam. “We hebben zelfs vier autobanden aangetroffen naast een grote hoeveelheid blikjes, papier, hondenpoepzakjes en een deurmat. “Het is de bedoeling om de in 2019 geplande acties uit te breiden en zoveel mogelijk mensen de betrekken en te sensibiliseren. Iedereen is gebaat bij een propere stad, wandelroutes, recreatiegebied, fietsroutes, openbare wegen en paden.”