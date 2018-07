N-VA trekt naar kiezer met 19 gemotiveerde kandidaten 07 juli 2018

N-VA Zoutleeuw ziet de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. "Met deze 19 gemotiveerde kandidaten uit alle deelgemeenten, kunnen we de kiezer een echt alternatief bieden", zegt Michel Herremans, voorzitter van afdeling Zoutleeuw. "Ons programma zit in de laatste rechte lijn. Mobiliteit en veiligheid zijn speerpunten, maar ook voor dierenwelzijn, cultuur, sociaal engagement en afval- en milieubeheer kunnen we met sterke punten naar de kiezer trekken." De 19 kandidaten zijn: Sarah Roggen, Ivo Huypens, Patrick Dekeyzer, Frank Pierards, Ilse Peeters, Ingrid Rosseels, Sonja Ghijsens, Lode Everaerts, Vanessa Vandevelde, Gwenaëlle Fiermans, Michel Boyen, Alfonso Reale, Michel Herremans, Daniël Vanpassel, Tamara Smeeters, Nick Smeesters, Bert Bosmans, Tamara Bosmans en Raymonda Goyvaert. (VDT)