Mythische winterlinde dreigt om te vallen 02 augustus 2018

Door de hevige wind dreigt de geklasseerde winterlinde aan de Ossenweg in Zoutleeuw om te vallen. Jelle Daniëls, die het huis met de geklasseerde boom enkele jaren geleden kocht, zag dat de schors aan het scheuren was. Hij verwittigde een boomchirurg die één van de komende dagen advies zal geven. Samen met zijn vrouw Katrien Reweghs en onroerend erfgoed hebben ze de afgelopen jaren de nodige stappen gezet voor het verzorgen van de boom. Nadat het noodlot in april 2015 toesloeg en door de rukwinden de boom halveerde is nu de droogte het volgende noodlot. "We gaan er alles aan doen om de mythische boom te redden", zegt Jelle.





De eeuwenoude winterlinde is een stopplaats van de jaarlijkse processie, de jaarlijkse kerstmarkt en de winterwandeling voor het goede doel, georganiseerd door Jelle en Katrien. Heel recent werden er verlichting en een rustbank geplaatst aan het kapelletje toegewijd aan de Heilige Maria. (HCH)