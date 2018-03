MX team Zoutleeuw zet motorcrosswedstrijd op poten 30 maart 2018

MX team Zoutleeuw organiseert op 6, 7 en 8 april een motorcrosswedstrijd tussen de Elstraat en de Passtraat in Zoutleeuw. Het team, onder leiding van Marco Dessers en Tanja Pacolet, bestaat uit elf piloten van verschillende leeftijden. "Wij zijn blij dat wij de steun krijgen van onze gemeente en van de nodige instanties om onze hobby te kunnen uitoefenen. Ook door onze sponsors in en rond Zoutleeuw krijgen wij de nodige steun om dit financieel haalbaar te maken. Motorcross leeft hier."





Op vrijdag kan je vanaf 20 uur iets gaan drinken en genieten van een liveoptreden van Robby Strauven. Zaterdag starten de vrije trainingen vanaf 13 uur en wordt de dag afgesloten met een liveoptreden van Recovered. Na de trainingen op zondag komen alle reeksen vanaf 10 uur aan de start. Vorig jaar kon het MX team Zoutleeuw het jaar afsluiten met drie Belgische Kampioenen in de VMCF.





(VDT)