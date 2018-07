Moeder en dochter beiden eerste dames op N-VA lijst 17 juli 2018

Annie Busselen en haar dochter Tamara Smeesters hebben allebei de tweede plaats gekregen op de N-VA kieslijsten in Kortenaken en Zoutleeuw.





Ze zetelen momenteel beiden in de OCMW-raad in hun gemeenten. Annie werkt in de zorgsector en haar dochter werkt als IT-consulente. Hun sociaal engagement is de grootste motivatie voor hun deelname aan de verkiezingsstrijd.





De afdelingsbesturen van Kortenaken en Zoutleeuw hebben onafhankelijk van elkaar hun vertrouwen gegeven aan deze sterke gemotiveerde dames. (VDT)