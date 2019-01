Meer groen en meubilair voor Zoutleeuw centrum vdt

18 januari 2019

De provincie Vlaams-Brabant trekt 62.500 euro uit voor projecten die de handelskern in Zoutleeuw, Dilbeek, Bierbeek, Lennik en Tremelo moeten versterken. De stad Zoutleeuw zal door gerichte investeringen in groenvoorziening en marktmeubilair de verbinding tussen het administratief centrum Aen den Hoorn, de markt en de Gete versterken. Het project moet zorgen voor een hogere kwalitatieve beleving van een bezoek aan Zoutleeuw en op die wijze de stadskern herwaarderen en de lokale horeca versterken. De markt zal vergroend worden via de aanleg van twee groene eilanden met betonplaten met boombank, grasmatten en beplanting.