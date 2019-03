Meer gebruikt als openbaar urinoir dan iets anders: komt er dit jaar eindelijk schot in het dossier van De Dry Croonen, de schandvlek van de Grote Markt? Vanessa Dekeyzer

14 maart 2019

10u29 0 Zoutleeuw Begin vorig jaar werd er een nieuwe bouwaanvraag voor het pand De Dry Croonen op de Grote Markt ingediend, maar we zijn alweer een jaar verder en nog steeds is er op het terrein niets of weinig gebeurd. “We zijn zwaar ontgoocheld over het uitblijven van de verdere realisatie van het project”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roger Mertens (CD&V).

De schandvlek op de Grote Markt geraakt maar niet weggewerkt. In 2009 kondigde projectontwikkelaar Mezza-Projects de plannen aan om in het herenhuis van dokter Roggen 23 appartementen, twee eengezinswoningen en twee horecazaken of handelspanden in het historische centrum van Zoutleeuw te bouwen. Het project kreeg de naam De Dry Croonen mee. Het duurde tot 2014 voor de eerste fase afgerond kon worden. Het herenhuis werd ontmanteld, met behoud van de historische voorgevel, om plaats te maken voor een horecazaak en een kapsalon. Vandaag staat het pand er nog steeds ontmanteld bij, tot grote ergernis van de omwonenden en de inwoners van Zoutleeuw. “Het is heel jammer dat een gebouw dat geklasseerd is, met zo weinig respect wordt behandeld. Dit is een stad als Zoutleeuw onwaardig”, klinkt het.

Na stormweer nog meer verwaarloosd uitzicht

Het pand wordt momenteel meer gebruikt als openbaar urinoir. En met het stormweer van de voorbije dagen ligt de site er nog meer verwaarloosd bij. “Recentelijk hebben de burgemeester en ikzelf andermaal samen gezeten met de projectontwikkelaar Peter Buelens van Mezza-invest”, zegt schepen Mertens. “Tijdens dit gesprek hebben wij nogmaals onze zware ontgoocheling geuit over het uitblijven van de verdere realisatie van het project.”

Het is heel jammer dat een gebouw dat geklasseerd is, met zo weinig respect wordt behandeld. Dit is een stad als Zoutleeuw onwaardig Inwoners

Projectontwikkelaar Buelens stelde tijdens het overleg zijn nieuwe partner, Rudy Mathues, voor. “Wat de timing van het project betreft werd ons meegedeeld dat er voor het bouwverlof nog bijkomend archeologisch- en een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd zouden worden”, aldus schepen Mertens. “De projectontwikkelaar zoekt ondertussen volop naar een aannemer. De werken, zowel aan de zijde van de Grote Markt als aan de kant van de Groenplaats, worden in één fase uitgevoerd en zouden in het najaar beginnen. Uiteraard blijven wij vanuit het stadsbestuur met klem aandringen op de verdere realisatie. Bovendien hebben wij gevraagd om in afwachting van de bouw het terrein te fatsoeneren.”