Maria viert 101ste verjaardag 31 januari 2018

02u27 0

Maria Lammens heeft samen met familie, medebewoners en personeelsleden haar 101ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum De Vesten in Zoutleeuw. De aanwezigen konden genieten van een glaasje bubbels met versnaperingen, gevolgd door koffie en heerlijk verjaardagsgebak. Maria verkeert nog altijd in goede gezondheid en is vast van plan om er nog enkele jaartjes bij te doen.





(VDT)