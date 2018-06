Maria Booten is 101 jaar 15 juni 2018

Maria Booten mocht zopas 101 kaarsjes uitblazen. Sinds 2014 verblijft ze in het woonzorgcentrum





Elisabeth's Dal O.L.V. van Lourdes in Zoutleeuw. Voordien woonde ze ook in Zoutleeuw, waar ze door veel mensen gekend is als een lieve vrouw. Vandaag is deze mama van twee kinderen nog steeds goed bij de pinken. Haar verjaardag werd uitgebreid gevierd samen met burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V), familie en residenten.











(VDT)