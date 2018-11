Louis Tobback wenst ereburgemeester Swinnen vaarwel: “René gaf Hageland weer een smoel” Dirk Selis

15 november 2018

16u06 0 Zoutleeuw Het donkere timbre van Louis Tobback streek over de nekharen van de meer dan 350 aanwezigen in de overvolle aula in Sint-Truiden. Vrienden, familie en partijgenoten waren er donderdagochtend samengekomen om afscheid te nemen van René Swinnen.

Louis Tobback kwam samen met 350 andere mensen zijn laatste respect bewijzen aan zijn compagnon de route, die vorige donderdag in het RZ Heilig Hart Tienen overleed. René werd 77 jaar. De man was naast senator, Vlaams parlementslid en deputé maar liefst 12 jaar lang burgemeester van Zoutleeuw. Maar bovenal was hij een fiere vader van John en Murielle en een lieve grootvader van Tibo en Zita.

Universiteit van de gewone man

“Ook mijn toekomst kort af, en dan worden een aantal dingen duidelijk”, zei een geëmotioneerde Tobback. “Er is niets belangrijker in het leven dan een loyale en eerlijke mens die samen met u door het leven gaat. Het leven van René en dat van mij was vaak gelijklopend. In tijden dat je geneeskunde studeerde omdat je vader een dokter was, rechten omdat je pa advocaat was, gingen René en ik naar de Provinciale Normaalschool in Tienen, de universiteit van de gewone man. Na ons afstuderen, scheidden onze wegen tot de politiek na een speling van het lot ons weer samenbracht.”

Zijn Zoutleeuw

“Als notoire geschiedkundige wist hij dat zijn stad Zoutleeuw, waar de dertiende-eeuwse Sint-Leonarduskerk boven de gouden graanvelden torent, een bijzondere plek was waar de mensen een fiere gemeenschap vormde. Hij was dan ook een echte burgervader die leefde tussen de mensen. Hij gaf het Hageland opnieuw een smoel. René wist dat Zoutleeuw geen grootstad was en dat je enkel met slimme combines en verstandige akkoorden iets voor jouw stad kon binnenhalen. Een besef dat anderen nu nog altijd niet begrepen hebben.”

Rechtvaardigheid

Ook zijn neef Staf, met wie René een innige band had nam het woord: “Achter de tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinnering. Wij hebben onze jeugd samen doorgebracht in de gezellige arbeiderswoning van mijn ouders nadat je bij ons kwam wonen toen je vader overleed van stoflongen. Ik heb altijd naar je opgekeken, naar jouw intelligentie en gevoel van rechtvaardigheid. Door jouw ziekte heb je niet meer kunnen genieten van de meest zonnige zomer ooit. Ik troost mij met de gedachte dat net op de verjaardag van jouw Lutgarde, die je te vroeg hebt moet afgeven, jullie ergens opnieuw samen zijn.”

Politieke reacties

“Toen ik de eerste keer in het Vlaamse Parlement kwam, zat ik er samen met René”, vertelde Bruno Tobback. “Hij was bij mijn weten de vriendelijkste man die ooit in het Vlaams Parlement gezeten heeft. Maar als hij al eens kwaad werd, moest je je toch achter jouw stoel gaan verschuilen”

“Er gaat met René niet enkel een bijzondere mens verloren, maar ook een schat aan dossierkennis”, zei Gino Debroux van Landen. “René kon je de indruk geven om tijdens een vergadering niet aan het luisteren te zijn, maar ondertussen had hij in uiterste concentratie alles in zich opgenomen van wat je zei.”

Limburgse gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “ René was een voorbeeld van een politicus, met een grote dossierkennis maar altijd tussen de mensen. De huidige sp.a mist partijsoldaten als René Swinnen.”

