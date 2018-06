Liejef Plage 27 juni 2018

Het gaat dit weekend zomeren in Zoutleeuw met Liejef Plage op de Grote Markt, die omgetoverd wordt tot een sfeervol strand met zomerse ambiance. Op vrijdag zijn er cocktails, foodtrucks en dj's vanaf 18 uur. Zaterdag vindt de vierde editie van het beachvolleybaltornooi plaats. De jeugdcompetities starten om 14 uur. Volwassenen komen om 18 uur aan de bak. Per ploeg betaal je 30 euro, vier consumpties inbegrepen. Inschrijvan kan via mail naar depassant@zoutleeuw.be of naar event@volanzo.be. Zondag wordt Liejef Plage afgesloten met een Kids Beach vanaf 14 uur. Kinderen kunnen spelen in het zand en op springkastelen. Inkom is gratis. (VDT)