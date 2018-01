Leon Kemerlinckx is fier op zijn viergeslacht 02u28 0 kos

Leon Kemerlinckx (85) uit Budingen is de trotse overgrootvader geworden van Thimen, die in augustus het levenslicht zag in Sint-Truiden. De jonge Thimen zorgt meteen voor een viergeslacht, dat verder wordt aangevuld door zijn papa Kristof (30) uit Hoeleden en zijn opa Luc (56) uit Budingen.





Leon is bijzonder trots op zijn viergeslacht en zijn hele familie van drie kinderen, zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.





(VDT)