Leerlingenconcert Academie Haspengouw Podium vdt

16 november 2018

15u52 0

In de Academie Haspengouw Podium afdeling Zoutleeuw slaan ze de muzikale handen in elkaar. Dat moet wel, want de Sint is verdwenen! De leerlingen zingen en spelen vol overtuiging. Kom op 28 november zeker luisteren en genieten van het muzikale talent in Zoutleeuw in GC De Passant van 19 tot 20.30 uur. Toegang is gratis.