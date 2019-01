Leerlingen Tintelstroom baten wereldwinkel uit vdt

18 januari 2019

Vanaf vandaag wordt de stad Zoutleeuw weer een beetje duurzamer. De leerlingen van GO! middenschool TintelStroom zijn vanmiddag namelijk gestart met een Oxfam-wereldwinkel. Hiervoor bouwden ze samen met ouders en leerkrachten een paviljoen aan de school op de Budingenweg 2 om tot winkel. “Voorlopig openen we eenmaal per week: elke vrijdag van 15 tot 17.30 uur”, zegt directeur Elke Ceuleers. “Het is een echte minionderneming, want de TintelStroom-leerlingen zullen het hele proces van de uitbating van de winkel zelf in handen nemen. Op deze manier bereiken we een hele hoop eindtermen, leren ze hoe eerlijke handel werkt en helpen ze zo mee aan een duurzame toekomst voor Zoutleeuw en onze planeet.” In de winkel worden allerhande voedingswaren verkocht zoals koffie, choco, thee, chocolade, snacks en kruiden maar ook speelgoed, juwelen en drinkbussen.