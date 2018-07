Laatste grote lindeboom van Budingen bezwijkt door hitte 28 juli 2018

02u24 0 Zoutleeuw De dikke lindeboom, jaren een begrip aan de Linterseweg te Zoutleeuw bij Budingen, heeft het begeven. De boom brak naar alle waarschijnlijk door de grote droogte af en viel op de rijbaan. Politie en brandweer hadden een hele tijd nodig om de boom te ruimen en de rijbaan weer open te krijgen.

Het noodlot sloeg woensdagavond rond 20 uur toe. De prachtige lindeboom, net naast de gelijknamige bakkerij De Linde is dus niet meer. Voor bakkersvrouw Els Ladang is dit een zwaar verlies: "Ach, het belangrijkste is vooral dat er niemand gewond is geraakt en er verder ook geen schade is. Maar de boom was een echt symbool. Mijn grootmoeder zaliger vertelde vaak over die boom. Zij had als kind, dus nu al ruim 90 jaar geleden, die boom steeds al zo groot geweten.





Toen we dit pand hier twintig jaar geleden konden kopen om onze bakkerij te beginnen, twijfelden we geen seconde: de geliefkoosde boom van 'ons bomma'. Ook onze zaak kreeg de toepasselijke naam Bakkerij De Linde. Met de boom zijn die vele herinneringen plots weg. Ja, we hadden al wel gemerkt dat hij wat droog stond, maar wat staat er dezer dagen niet droog?" (KBG)