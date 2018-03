L'air des Sens heeft nieuwe look 09 maart 2018

03u05 0 Zoutleeuw Het beste groenterestaurant van Vlaanderen, volgens de Groene Gault Millau 2016, L'air des Sens in Zoutleeuw, heeft een nieuwe look en werd ook uitgebreid. "Het succes van de afgelopen jaren heeft ons gesterkt in onze overtuiging dat we het juiste spoor volgen en dat we vooral moeten vasthouden aan onze eigenheid en creativiteit", zeggen uitbaters David Schulz en Anna Kempeneers.

"Al enkele jaren voelden we de nood om te vernieuwen en uit te breiden", gaan Anna en David verder. "Het restaurant is zeven jaar open en gedurende deze periode is het culinair niveau er steeds op vooruitgegaan. Dit wilden we vertalen in de setting. Van fundamenteel belang hierbij was dat we onszelf bleven. Het moest ons eigen restaurant worden waarbij de eigenzinnigheid, de creativiteit en de originaliteit die we altijd in onze recepten hebben nagestreefd, ook terug te vinden waren in de architectuur en in de inrichting. Daarom hebben we een architectenbureau 'Re-est' gecontacteerd, waarvan we zeker waren dat ze mee konden gaan in ons verhaal en die ook in staat waren om ons te inspireren en om onze creativiteit aan te wakkeren." Het resultaat is absoluut geslaagd.





"Hier kunnen onze klanten nu tot rust komen. Alle objecten die geplaatst zijn, zijn tegelijk functioneel en kunstzinnig. Net zoals de bloemen die op het bord komen in de lente bijdragen tot de smaak van het gerecht, zo dragen de voorwerpen in deze ruimte bij tot de beleving."





Vroeger was er plaats voor 16 couverts, nu voor 20. En dat is nodig, want de verschillende titels en mooie scores in de Michelingids en de Gault Millau, missen hun effect niet. "Veel mensen komen zo bij ons terecht. Elke erkenning, elke vermelding is een referentie voor een potentiële klant en staat voor een bepaald kwaliteitsniveau. Het trekt twijfelaars over de drempel", besluiten Anna en David.





(VDT)