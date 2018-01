Kunstwerken vertellen verhaal van bijnamen inwoners 02u30 0 Foto Dekeyzer Enkele kunstenaars presenteren hun kunstwerk. Zoutleeuw 'Creëer een kunstwerk dat betrekking moet hebben op de bijnaam van de inwoners van Zoutleeuw stad of van de deelgemeenten'. Dat was uitdaging die burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) liet publiceren in De Zoutpot, het lokale krantje van de stad. In totaal gingen zeven kunstenaars aan de slag met het onderwerp. De verrassend mooie creaties worden zondag aan het publiek getoond tijdens de nieuwjaarsreceptie.

"We hebben heel wat creatief talent in onze stad wonen", zegt burgemeester Herbots.





"Dat inspireerde me om een oproep te doen. Waarom niet eens een kunstwerk maken over de bijnamen van de inwoners van Zoutleeuw? Eerst en vooral hebben we de 'trapliggers' voor de inwoners van Zoutleeuw centrum, vermits deze in het zomerseizoen steeds buiten op de trap zaten. Daarnaast heb je de 'koperen klinken' voor de inwoners van Halle-Booienhoven, omdat al het koperwerk aan deuren en poorten gepoetst werd, zodat de buitenstaander steeds een goede indruk zou krijgen. Er zijn ook nog de 'heren van Budingen', die deftig willen overkomen, en de 'uilen van Bos', een bijnaam voor de inwoners van Helen-Bos."





De kunstenaars mochten kiezen op welke manier ze de bijnamen tot leven brachten. J-B Marcel Morissons maakte een bronzen kunstbeeld van de trapligger. Agnes Mievis schilderde op haar beurt twee uilen.





"We denken eraan om dit werk op te hangen in de schepenzaal om ons naar analogie met de uilen van godin Athena de nodige wijsheid bij te brengen", zegt burgemeester Herbots met een knipoog.





Ook Ria Ballet, Ivo Walschot en Rachel Pittevils maakten prachtige schilderwerken. Nic Smets, stadsdichter van 2015 tot 2016, schreef op zijn beurt een gedicht in het genre dat hij koppelde aan een oude foto van 't Schip.





En ook de kinderen van de scholen Tintentuin en Tintelstroom gingen aan de slag en maakten een kunstig werk met koperdraad over de 'trapliggers'. Al de werken zullen na de inhuldiging aanstaande zondag, tentoongesteld worden in het nieuwe administratieve centrum Aen den Hoorn. (VDT)