Kunstenaar Pim Smit gebruikt interieurzaak als galerij: “Perfecte match met exclusieve merken van Loncin” vanessa dekeyzer

14 november 2018

16u10 0 Zoutleeuw Kunstenaar Pim Smit en interieurzaak Loncin gaan samenwerken. Zijn grote doeken krijgen een prominente plek in de toonzalen van Loncin in Zoutleeuw en Leuven en in de nieuwe vestiging in Hasselt. “Ik kan mijn atelier en galerij in Wommersom niet uitbreid, dus dit is perfect”, aldus Smit.

Het is niet de eerste keer dat Loncin en Pim de handen in mekaar slaan. “In het verleden hebben we inderdaad een tijdelijke expo van mijn werken gehouden in de toonzaal in Zoutleeuw, maar voortaan hangen mijn grote werken hier permanent. Dit is dus mijn galerij”, vertelt Pim. “De werken passen bovendien perfect bij de exclusieve merken, die Loncin verkoopt.”

Ook Daisy Loncin kan haar geluk niet op. “Het is prachtig dat we ons interieur kunnen aankleden met de werken van Pim, die niet alledaags en zeker niet de eerste de beste zijn”, vertelt Loncin. “De doeken komen perfect tot hun recht in de grote ruimtes. Soms vragen klanten naar meer info over de werken en dan breng ik hen in contact met de kunstenaar, want het is aan Pim om de eventuele verkoop te regelen.”

Spaanse collectie

Smit en Loncin gaan binnenkort nog een stapje verder samen. “Weldra vieren we onze vijfjarige vriendschap en voor die gelegenheid zullen we een expositie houden met een nieuwe Spaanse collectie”, kondigt Pim aan.

“Ik ga een maand naar Alicante om die collectie te maken. Daar is het nog voldoende warm om in goede omstandigheden te kunnen schilderen. Zo kan ik ook een heel jaar rond kunstwerken maken. Ideaal toch?”

Maar Pim zal in Alicante niet alleen schilderen. Hij zal er ook sporten. “Ik ben sinds enige tijd tennislessen aan het volgen bij Klaartje Liebens.



“De reden is dat ik klaargestoomd wil zijn voor een potje kunsttennis tegen Roger Federer. Zolang hij tennist, ziet hij zo’n kunstactie niet zitten, dus ik ben, tegen de rest van de wereld in, aan het hopen dat hij snel stopt, zodat we samen al tennissend kunstwerken kunnen maken in het kader van mijn Art Meets Sport.”



Pim Smit werkte al samen met tal van sportende bv’s waaronder Kim Clijsters, Jean-Marie Pfaff, Imke Courtois, Delfine Persoon en Thibaut Courtois. Al deze projecten leverden al meer dan 200.000 euro op voor goede doelen.