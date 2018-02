Koud, máár zonnig: carnavalsstoet heeft het nodige bekijks 26 februari 2018

02u28 0 Zoutleeuw De 43ste carnavalsstoet moest uitrijden in de vrieskou, maar kon dat wel onder een stralend zonnetje doen. In totaal namen 38 verenigingen deel.

"We kregen 140 aanvragen en hebben dus moeten selecteren", zegt Luc Appeltans van de Ridders van de Greun Rat. "We kiezen voor groepen die bij onze activiteiten aanwezig waren, en natuurlijk selecteren we ook op basis van de diversiteit van de praalwagens. Bij de nieuwe groepen waren onder meer de Pintevegers uit Beringen."





Haag van medewerkers

"Onze stoet dankt zijn populariteit aan het feit dat er dicht tegen de huizen en vlak langs het publiek gepasseerd wordt. Dranghekken plaatsen we niet. We laten onze veertig medewerkers een haag vormen en dat is altijd goed verlopen." De groep die aangekondigd had met gewapende militairen te zullen paraderen, bleek overigens een potje gebluft te hebben: er werd immers gewoon met teddybeertjes gegooid.





Luc Appeltans blikt tevreden terug. "Het publiek stond vier rijen dik op de Sint-Truidensesteenweg. Er waren zeker 10.000 toeschouwers. Volgend jaar vieren we de vier maal elfde stoet: een magisch getal." (VDWT)