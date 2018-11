Komt er nog voor de winter asfalt in Budingen? vdt

15 november 2018

16u29 0 Zoutleeuw Er lijkt stilaan een doorstart te komen voor de werken in Budingen. “Uit recente verschillende gesprekken met de juridische dienst van Infrax, het studiebureau en onze raadsman blijkt dat voor het leggen van de definitieve asfaltlaag in de Jodenstraat, Dennebosstraat, Klottenbergstraat en een deel van de Leenhaagstraat en voor het uitvoeren van voegvullingen een nieuwe aannemer mag gezocht worden”, klinkt het bij de stad.

De stad kiest ervoor om deze werken in eigen beheer verder te zetten in plaats van de procedure door Infrax te laten voeren. “Uiteraard zal het volledige project afgewerkt worden, maar de wegeniswerken zijn prioritair gezien de nakende winter”, aldus burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).

Om een nieuwe aannemer te zoeken, is de stad verplicht de wettelijke procedure inzake overheidsopdrachten te volgen. Deze procedure mag pas opgestart worden na de goedkeuring door de gemeenteraad. Vandaar dat de stad vanavond bij hoogdringendheid een extra gemeenteraad voorziet. Als de gemeenteraad akkoord is, houdt dit in dat op 16 november een beperkt aantal aannemers wordt uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen. Het college van burgemeester en schepenen kan dan in haar zitting van 22 november overgaan tot de gunning van de werken met betrekking tot de aanduiding van de aannemer. Naast de prijs zal het college ook het tijdstip van aanvang van de werken in de overweging tot toewijzing meenemen.

Zolang er geen definitieve asfaltlaag ligt, vraagt het stadsbestuur om extra voorzichtig te zijn en snelheid te matigen aan de uitstekende controleputten van de riolering. Ze steken immers een aantal centimeters boven de huidige onderlaag uit. In afwachting van de definitieve laag worden extra waarschuwingsborden door de stad geplaatst. “In de wetenschap dat het geduld van de inwoners van de Leenhaag heel erg op de proef werd gesteld, durven wij u toch nog om het nodige begrip vragen. De stad doet er alles aan om de meest dringende werken nog voor de winter te kunnen afronden”, klinkt het nog.