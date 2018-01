Koekeloere 25 januari 2018

De stad Zoutleeuw nodigt op woensdag 14 februari kinderen vanaf 3 jaar uit om te komen 'Koekeloere in de Passant'. Op het programma staat de kleuteropera Woesj-4Hoog. Twee operazangeressen dobberen in een muzikale wereld vol noten, koren en sferen. Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek. Kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen via www.zoutleeuw.be op de dienst cultuur. (VDT)