Koekeloere in de Passant 20 februari 2018

De stad Zoutleeuw nodigt op zondag 11 maart om 14 uur kinderen tussen 6 en 10 jaar uit voor de voorstelling Het Nachtduiveltje in het kader van 'Koekeloere in de Passant'. Tickets kosten 5 euro per persoon. In groepen vanaf tien personen betaal je slechts 4 euro. Voor info en kaarten kan je terecht bij de dienst cultuur. (VDT)