Knorren en kussen in De Passant

05 maart 2019

Op woensdag 6 maart kunnen kinderen vanaf 4 jaar naar de mooie voorstelling ‘Knorren en kussen’ van De Kolonie MT komen kijken. De voorstelling past in het Koekeloere-programma dat cultuur dichter bij kinderen wil brengen. Je bent welkom om 16 uur in GC De Passant. Tickets zijn verkrijgbaar via de webshop via www.zoutleeuw.be.