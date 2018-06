Kleuters De Kleine Picasso 'studeren af' in stijl 22 juni 2018

In De Kleine Picasso in Zoutleeuw studeren 25 kleutertjes dit schooljaar af. Zij moeten dus afscheid nemen van de school. "We wilden dit niet zomaar laten voorbijgaan en hebben daarom het Gala van de Gouden Picasso op poten gezet", aldus directeur Kelly Frederickx.





Net zoals op een echte Oscaruitreiking kwamen de kinderen op een stijlvolle manier aan via de rode loper. Fotografen en pers stonden klaar om de 'sterren' te vereeuwigen en uiteraard werden er Oscars uitgereikt. "Het was een onvergetelijke avond", besluit Kelly. (VDT)