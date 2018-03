Kindervoorstelling in De Passant 21 maart 2018

02u26 0

In GC De Passant kunnen kinderen van 1 tot 3 jaar op zondag 15 april de voorstelling 'In de wolken' bijwonen. Tickets kosten 5 euro en zijn te bestellen via www.zoutleeuw.be. Vanaf 10 personen betaal je slechts 4 euro. (VDT)