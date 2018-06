Kindergemeenteraad sluit succesvol werkingsjaar af 22 juni 2018

Zopas stond de laatste kindergemeenteraad van werkjaar 2017-2018 gepland. Tijdens de vergadering kregen de kinderen een laatste keer de kans om hun zegje te doen over Zoutleeuw en kwamen nog heel wat nuttige opmerkingen uit de bus.





Ook de werking van de kindergemeenteraad werd kort geëvalueerd. Vooral de uitstap naar het Vlaams parlement die dit jaar georganiseerd werd en de spelletjesnamiddagen in de bib bleken in de smaak gevallen te zijn. De vergadering werd afgesloten met een cadeautje voor elk kinderraadslid, een kleine receptie en een laatste groepsfoto.





(VDT)