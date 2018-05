Kinderen leren samenspelen tijdens workshopnamiddag 18 mei 2018

In het kader van de Week van de Opvoeding organiseerde Landelijke Kinderopvang met Huis van het Kind, de gemeente Linter en de stad Zoutleeuw een leuke workshopnamiddag met als thema 'Opvoeden is samenspel'. Dit jaar stapte ook de gemeente Geetbets in deze samenwerking. Kinderen tussen 0 en 14 jaar konden zich aan het Huis van het Kind in Budingen uitleven als sumoworstelaar, de uitgang zoeken in de speleobox, deelnemen aan knuffelturnen of dansen op de kinderdisco. "Samen spelen, leert kinderen omgaan met verschillen en deze verschillen ervaren als een rijkdom in plaats van als een struikelblok", zegt Elke Buttiens, zegt verantwoordelijke Landelijke Kinderopvang Linter. Na al het spelen konden de kinderen smullen van een verfrissend ijsje.





(VDT)