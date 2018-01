Kindercarnavalsfeest krijgt een tweede leven 25 januari 2018

02u27 0 Zoutleeuw In Zoutleeuw slaat de lokale horeca de handen in elkaar met de stad, lokale organisaties, foorkramers en carnavalsvereniging De Ridders van de Greun Rat om op zaterdag 24 februari een kindercarnavalsfeest op poten te zetten.

"Carnaval in Zoutleeuw is het grootste evenement van het jaar en op zondag kan je steeds over de koppen lopen, maar op zaterdag was er een beetje een gat, merkten we. De inwoners waren dan ook vragende partij om hier een invulling aan te geven", zegt Guy Dumst. "Het feest gaat om 12 uur van start met een kindercarnavalsbal. Om 15.15 uur verzamelen we dan aan de bib voor het vertrek van de stoet, die onder begeleiding van de Sint-Ceciliafanfare, Prins Carnaval en politie richting Grote Markt trekt. Ook vanuit de andere richting zal een stoet kinderen, vertrekkende aan school De Tinteltuin, door de tweede Prins Carnaval naar de Markt begeleid worden." De traditie van de verkiezing van het Carnavalskind blijft naast deze initiatieven mee bestaan. Tussen 15 en 16.30 uur kunnen de kinderen zich hiervoor aanmelden op het historisch stadhuis.





"Eenmaal iedereen op de Markt aangekomen is, start D-Motion uit Zoutleeuw, rond 15.30 uur, met een dansshow", gaat Guy verder. "Om het feest compleet te maken, is er vanaf 15 uur kermisplezier voor iedereen. De foorkramers schenken op hun beurt een bonnetje voor een kermisattractie. Leuk weetje: de eerste affiche werd ontworpen door Kurt Heerman, die met zijn bedrijf Neverland het decor voor het hoofdpodium van Tomorrowland maakt. Kurt engageert zich ook om de volgende jaren een affiche te ontwerpen, zodat dit een mooie collectors item zal worden." (VDT)