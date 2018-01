Kerstwandeling levert 1.000 euro op voor Kom op tegen Kanker 02u38 0 Foto Bollen

Op de vooravond van Kerstmis organiseerden Jelle Daniëls en Katrien Reweghs voor de eerste keer op de Ossenweg een kerstwandeling met een kerstmarktje. "We wilden een klein gezellig gebeuren op poten zetten met een vijftiental standjes rond de 500-jarige beschermde mythische Winterlinde aan de Ossenweg en daar zijn we denkelijk wel in geslaagd, aan de vele positieve reacties van de 250-tal bezoekers te horen. We hadden ook een wandeling ingericht, die op 125 wandelaars kon rekenen. De opbrengst hiervan, 1.000 euro, schenken we graag aan Kom op tegen Kanker."





(VDT)