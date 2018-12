Kerstmarkt aan de lindeboom Christian Hennuy

22 december 2018

Zaterdag was er voor de tweede maal de Kerstmarkt aan de Winterlindeboom op ‘den Ossenweg’, Jelle Daniels en Katrien Reweghs, die al langer begaan zijn met de winterlindeboom, blijven zich volop inzetten om hiervan een jaarlijks weerkerende traditie te maken.

Er liepen veel kerstvrouwen rond op de gezellige kerstmarkt, maar geen kerstman. “Vorig jaar hadden we hier 10 standjes op onze kerstmarkt, nu 22. We zijn er een heel jaar mee bezig om standhouders aan te trekken. Vergeten we niet dat we hier bijna in het veld zitten, in een uitloper van het gehucht Ossenweg. We hebben het zo gezellig mogelijk gemaakt rond de winterlindeboom, en we hadden een live band. We hebben eerder al de lindeboom verlicht, want we willen Ossenweg nieuw leven inblazen. Er was dit jaar geen andere kerstmarkt in Zoutleeuw, vandaar dat wij hiervan een traditie willen maken. En die 500 jaar oude lindeboom is hier zeer belangrijk. We krijgen ook heel wat medewerking van de inwoners”. Aan de kerstmarkt wordt ook een avondwandeling gekoppeld. Ondanks het slechte weer kwamen dit jaar toch nog 90 wandelaars opdagen om een tochtje te maken door de velden en fruitplantages, maar meestal over verharde betonwegen.