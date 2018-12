Kerstcorrida vdt

01 december 2018

13u30 0

Op zondag 9 december organiseert de sportdienst van Zoutleeuw de jaarlijkse Kerstcorrida. Fun, plezier, een gezellige kerstsfeer en leuke muziek zullen niet ontbreken op een dag als deze. Je kan je zelf ook verkleden als kerstman of kerstboom en vervolgens 5 of 10 kilometer lopen. Finishen doe je aan het winterdorp aan sporthal De Passant, opgebouwd aan de aankomst. Daar staan je schnaps, glühwein, warme choco en andere versnaperingen en een optreden van D-Motion te wachten tijdens de Santa Party. Om 13.30 uur gaat de karamellenkoers van start, gevolgd door de kids run van 500 meter en 1 kilometer. De corrida zelf begint om 14.30 uur. Inschrijven kan via de webshop Zoutleeuw en info staat ook op de Facebookpagina van het evenement.