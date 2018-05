Kermisweekend 05 mei 2018

02u49 0

De kermis strijkt dit weekend neer in Halle-Booienhoven. Aan het Fruitpaleisplein kan je zaterdag vanaf 19 uur terecht in de verwarmde tent voor DJ Eric, en om 20 uur voor een optreden van de Jameson Brothers. Inkom is gratis. Zondag draaien de kermisattracties vanaf 15 uur. (VDT)