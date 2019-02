Jeugdboekenmaand in de bib Zoutleeuw vdt

28 februari 2019

De bib van Zoutleeuw neemt ook dit jaar deel aan de Jeugdboekenmaand met als thema ‘Vrienden voor altijd’. Op zaterdag 2 maart kan je deelnemen aan een voorleesmoment om 10 uur voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Op woensdag 6 maart kunnen kinderen vanaf 10 jaar digitaal op zoek in de bib. Breng een smartphone of tablet mee en ga meteen aan de slag. Je komt meer te weten over het thema van de Jeugdboekenmaand, de bibliotheek en de toffe boeken die je er vindt. Afsluiten doet de bib met een workshop stopmotion op 27 maart van 14 tot 17 uur in Aen den Hoorn. Alle kinderen tussen 6 en 9 jaar zijn hierop welkom. Deelname is gratis, maar je moet je wel inschrijven via de website van de bib. Voor al deze activiteiten kunnen kinderen hun Beleefpas gebruiken.