Jeugdboekenmaand in bib 23 februari 2018

Van 1 tot 31 maart kan je in de bib van Zoutleeuw jouw eureka-moment beleven, want de jeugdboekenmaand draait helemaal rond wetenschap en techniek'. De bib heeft dan ook heel wat leuke activiteiten rond dit thema in petto voor haar jongste bezoekers. Op 7 maart is er om 14 uur voorlezen in de bib voor kinderen van 3 tot 5 jaar, gevolgd door een spelletjesnamiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar en Bibster,een leuk digitaal spel voor kinderen vanaf 10 jaar, op 21 maart van 14 tot 17 uur. Tot slot is er de workshop filmtrucjes op 4 april van 14 tot 16.30 uur in GC De Passant voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Inschrijven hiervoor is vereist via mail naar bibliotheek@zoutleeuw.be of aan de balie. Voor deze activiteiten kunnen kinderen steeds hun Beleefpas gebruiken.





(VDT)