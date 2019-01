Jaar cel voor valse bouwondernemer KAR

23 januari 2019

21u28 0 Zoutleeuw De Leuvense strafrechter heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Ondanks een beroepsverbod van tien jaar bleef hij actief als nepondernemer in de bouwsector.

Michel S. schreef van januari tot september 2015 vanuit Zoutleeuw in Vlaams-Brabant aannemingsovereenkomsten, offertes en facturen uit. Hij deed dat onder de naam en met de lay-out van een bestaande, legale firma. Zonder toestemming van de zaakvoerder van die onderneming sloot hij overeenkomsten voor aannemerswerken. Een vrouw liet hij daarvoor 27.055 euro betalen. Bij arrest van het hof van beroep in Antwerpen had S. op 11 april 2011 een beroepsverbod van tien jaar gekregen. Dat lapte hij dus aan zijn laars. Uit het onderzoek bleek dat hij medeoprichter en zaakvoerder was van een nieuwe vennootschap. Die gegevens werden geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De rechtbank hield rekening met het rijkelijk gevulde strafregister van de beklaagde. Eerder werd hij veroordeeld voor diefstal, cheques zonder dekking, faillissementsinbreuken, valsheid in geschrifte, inbreuken op de boekhoudwetgeving, oplichting en inbreuken op sociaal strafrecht. “Ondanks een beroepsverbod blijft de beklaagde vennootschappen vertegenwoordigen. Hij legt rechterlijke uitspraken naast zich neer en zet zijn malafide praktijken verder in de bouwsector. Hij wendt alle middelen aan om daaruit inkomsten te verwerven”, stelde de rechter.