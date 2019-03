Infoavond provinciale groepsaankopen zonnepanelen, isolatie en beglazing vdt

22 maart 2019

14u52 0

Kom op dinsdag 26 maart om 19.30 uur naar de gratis en vrijblijvende infoavond in het administratief centrum Aen den Hoorn in Zoutleeuw. Tijdens de infoavond leer je meer over het nut van dak- en (spouw)muurisolatie, isolerende beglazing en zonnepanelen, krijg je uitleg over de groepsaankopen, premies en leningen en maak je kennis met het aanbod en de prijzen van de aannemers en installateurs van de groepsaankoop.